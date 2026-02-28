Бабкина отсудила деньги у МЧС за попытку превратить помещение в бомбоубежище

Певица Надежда Бабкина отсудила деньги у МЧС за попытку превратить подвал, который использовал ее театр «Русская песня», в бомбоубежище. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В октябре 2024 года возник спор между народной артисткой России и столичным управлением МЧС. Ведомство настаивало, что помещение в доме на Садовой-Черногрязской улице в Москве, которое использовали как склад театра, — это бомбоубежище. Поэтому ему следовало вернуть герметичность и необходимый набор инженерного оборудования.

«Однако в театре оказались в недоумении. Город передал им это помещение как обычный нежилой подвал, и никаких бумаг о статусе защитного сооружения им не предоставляли», — говорится в сообщении.

Бабкина отказалась восстанавливать функциональность бомбоубежища за собственные средства. Отмечается, что необходимая сумма была неподъемной для бюджета театра. Артистка подала в суд на МЧС, однако представители ведомства не пришли на заседание. Суд встал на сторону театра и взыскал с ведомства 50 тысяч рублей в пользу «Русской песни».

В январе Telegram-канал «Звездач» писал, что у Надежды Бабкиной нашли две квартиры в Болгарии и элитные апартаменты в Москве с видом на Кремль. Недвижимость в столице оценивают минимум в 125 миллионов рублей.