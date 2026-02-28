Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:14, 28 февраля 2026Культура

Бабкина отсудила деньги у МЧС

Бабкина отсудила деньги у МЧС за попытку превратить помещение в бомбоубежище
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ригорий Сысоев / РИА Новости

Певица Надежда Бабкина отсудила деньги у МЧС за попытку превратить подвал, который использовал ее театр «Русская песня», в бомбоубежище. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В октябре 2024 года возник спор между народной артисткой России и столичным управлением МЧС. Ведомство настаивало, что помещение в доме на Садовой-Черногрязской улице в Москве, которое использовали как склад театра, — это бомбоубежище. Поэтому ему следовало вернуть герметичность и необходимый набор инженерного оборудования.

«Однако в театре оказались в недоумении. Город передал им это помещение как обычный нежилой подвал, и никаких бумаг о статусе защитного сооружения им не предоставляли», — говорится в сообщении.

Бабкина отказалась восстанавливать функциональность бомбоубежища за собственные средства. Отмечается, что необходимая сумма была неподъемной для бюджета театра. Артистка подала в суд на МЧС, однако представители ведомства не пришли на заседание. Суд встал на сторону театра и взыскал с ведомства 50 тысяч рублей в пользу «Русской песни».

В январе Telegram-канал «Звездач» писал, что у Надежды Бабкиной нашли две квартиры в Болгарии и элитные апартаменты в Москве с видом на Кремль. Недвижимость в столице оценивают минимум в 125 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тегеран будет выглядеть не так, как раньше». Израиль и США атакуют Иран. Под ударом десятки объектов в столице и ядерные центры

    Британец стал старшим тренером сборной России по легкой атлетике

    Трамп объявил масштабную военную операцию против Ирана

    Стало известно о запуске сирен воздушной тревоги в Тель-Авиве

    Иран закрыл свое воздушное пространство

    Российский дрон спас прохожего от насильственной мобилизации в ВСУ в Херсонской области

    Стало известно об участии США в атаке на Иран

    Бабкина отсудила деньги у МЧС

    Форвард «Анахайма» Минтюков помог команде обыграть «Виннипег»

    В Афганистане сбили пакистанский самолет и взяли в плен пилота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok