Иван Дорн залез в стиральную машину в клипе на песню OTD

Видео: Ivan Dorn / YouTube

Украинский певец Иван Дорн выпустил музыкальное видео на композицию OTD. Клип опубликован на YouTube-канале музыканта в понедельник, 24 апреля.

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В ролике Дорн танцует в пустой прачечной посреди стиральных машин и мыльных пузырей.

Композиция OTD вошла в одноименный альбом музыканта, релиз которого состоялся 14 апреля. В марте Дорн выпустил клип на песню Collaba, которую он назвал «одой проституткам».

Иван Дорн — певец и диджей, бывший участник группы «Пара Нормальных». С 2010 года он начал сольную карьеру.