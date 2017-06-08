Концерт российского рэпера на Украине отменили после протестов радикалов

В Одессе после угроз украинских радикалов отменили выступление хип-хоп-исполнителя из России Матвея Мельникова, известного под псевдонимом Мот. Об этом объявил в Facebook советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«Выступление исполнителя Мот (РФ), планировавшееся на 10 июня в ночном клубе "Боно" в Одессе, отменено», — написал Форостяк.

Как сообщает агентство «Одесса Медиа», бывший лидер местного отделения «Правого сектора» (запрещен в России) Сергей Стерненко и другие активисты добивались отмены концерта из-за того, что Мельников в 2015 и 2016 годах выступал в Крыму. Стерненко обвинил рэпера в незаконном пересечении украинской государственной границы и «поддержке оккупации Крыма».

Мельникову 27 лет. В дискографии музыканта пять студийных альбомов, последний, «92 дня», вышел в 2016 году.

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29 мая Стерненко пригрозил сорвать концерт украинского певца Ивана Дорна, запланированный на 9 июня в Одессе. Выступление было отменено, однако, по словам Дорна, это никак не связано с угрозами радикалов.

28 мая националисты устроили беспорядки на концерте украинской певицы Светланы Лободы в Одессе.

Крым воссоединился с Россией 18 марта 2014 года по итогам референдума. Несмотря на это, украинские власти считают регион своей территорией. Москва же утверждает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права.