В Госдуме возьмутся за мотивационных тренеров

В Госдуме разработают профессиональные стандарты для коучей, чтобы урегулировать эту сферу на рынке труда. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруд России.

Автором инициативы выступил депутат от «Единой России» Виктор Зубарев. Он рассказал, что многие коучи работают без лицензии, и их уже окрестили «инфоцыганами». По мнению депутата, непрофессионалы подрывают доверие к этому бизнесу. Вернуть его можно, если ввести профессиональные стандарты, сказал Зубарев. Также депутат отметил неготовность к образованию новых профессий в стране.

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Первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты России, председатель российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов рассказал, что необходимо отрегулировать коучинг. По его мнению, зачастую люди платят тем тренерам, которым самим нужно много чему поучиться. Он сравнил тренинги с цыганским гипнозом.

Сейчас в России всего 3 тысячи сертифицированных коучей. Через пять лет отечественному рынку нужны будут 50 тысяч профессионалов, отметили в российском отделения Международной федерации коучинга. По данным отделения, даже легальный оборот трудно оценить, выручка от тренингов примерно составляет 100 миллионов долларов.

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