Ургант высмеял нажившегося на москвичах Тони Роббинса

Телеведущий Иван Ургант в новом выпуске шоу «Вечерний Ургант» высмеял прошедшее в Москве выступление американского мотивационного спикера Тони Роббинса. Видео с первой после летних каникул передачей опубликовано в паблике шоу во «ВКонтакте».

«Вот афиша, вся Москва обклеена была. Многие до сих пор думают, что это один из кандидатов в мэры Москвы», — сказал Ургант, комментируя выступление Роббинса в «Олимпийском». Ведущий предположил, что тренинг посетили только те люди, у которых «есть деньги и которые не понимают, что с ними делать».

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В качестве примера он привел ведущего передачи «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрия Диброва. «Ведущий "Кто хочет стать миллионером?" пошел на тренинг для людей, которые хотят стать миллионерами», — сказал Ургант.

Семинар Тони Роббинса, прошедший в Москве, вызвал широкий общественный резонанс. Его посетили более 20 тысяч человек, а цены на билеты достигали 500 тысяч рублей. В соцсетях пользователи задавались вопросами о стоимости семинара.

Недовольны остались и некоторые посетители. Например, москвичка по имени Анжелика (ее фамилия не называется) подала на организаторов выступления в суд и потребовала вернуть 55 тысяч рублей, которые она потратила на билет, а также заплатить ей 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В разговоре с телеканалом «360» она описала выступление так: «Тони Роббинс повторял одни и те же фразы, которые, по сути, и так являются общедоступными прописными истинами и тем более не его личными цитатами». Самого коуча женщина назвала раскрученным мошенником.

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