Стало известно о психическом состоянии выбросившей младенца из окна россиянки

У жительницы Владивостока, выбросившей младенца из окна восьмого этажа отмечаются признаки психических отклонений, ее наблюдают врачи. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.

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Отмечается, что семья женщины была благополучной. У ребенка есть отец, в момент происшествия его не было дома. У женщины есть еще один ребенок, ему 3,5 года.

Ранее 22 ноября сообщалось, что жительница Владивостока выбросила новорожденного младенца из окна восьмого этажа, ее задержали. Ребенок упал с высоты 30 метров и умер от полученных травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»). Следователи назначили матери психолого-психиатрическую экспертизу.

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