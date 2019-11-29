Российская боксерша отправила любовника в нокаут и умерла

Скончавшаяся в отделе полиции в Оренбурге 28-летняя девушка была профессиональным боксером. Об этом сообщил источник в следственных органах газете «Московский комсомолец».

По его словам, спортсменку доставили в полицию за избиение сожителя. В ходе ссоры она его нокаутировала и он попал в больницу. Полицейские задержали девушку, когда приехали по вызову о семейном конфликте.

В отношении девушки началась проверка на правонарушение по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Но в отделе полиции ей стало плохо, вызванная скорая помощь не смогла ее спасти.

Во время семейного конфликта пара находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В региональном управлении Следственного комитета подтвердили информацию о смерти задержанной в полиции, отмечает «Урал56.ру». Проводится проверка, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

В ведомстве указали на некриминальный характер смерти девушки. Точная причина гибели будет установлена позднее.

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