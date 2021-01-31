Женщина 10 лет хранила в морозилке тело умершей матери ради квартиры

В Японии женщина 10 лет хранила в морозильной камере тело умершей матери из страха быть выселенной из съемной квартиры в центре Токио. Об этом сообщает Daily Star.

Страшную находку случайно сделала уборщица, открыв холодильник, после того, как 48-летняя Юми Ешино съехала из квартиры из-за неуплаты аренды. Уже в полиции Юми рассказала, что ее мать скончалась 10 лет назад. Обнаружив ее мертвой, японка побоялась рассказывать кому-либо о произошедшем, чтобы боялась, что в противном случае ей придется покинуть квартиру, которую она снимала с матерью годами.

На согнутом теле матери не было обнаружено ран и повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насильственной смерти. Время и причину смерти женщины установить так же не удалось, которой на тот момент было около 60 лет. Полиция арестовала Юми Ешино 29 января, расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось об американке, которая несколько лет хранила труп своей бабушки в морозилке ради получения денег с ее страховых счетов. 61-летнюю Синтию Блэк арестовали по обвинению в незаконном получении более 186 тысяч долларов. Она вывела их со счетов своей бабушки Гленоры Делахэй, которая умерла более 10 лет назад.