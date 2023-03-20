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19:48, 20 марта 2023Из жизни

Муж отравил жену и сам привез ее в больницу

New York Post: в США стоматолог отравил жену и сам привез ее в больницу
James Toliver Craig

James Toliver Craig. Фото: Aurora Police

Стоматолог из американского города Орора, штат Колорадо, отравил жену и попал за решетку после того, как сам привез ее в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает New York Post.

45-летний Джеймс Толивер Крейг подозревается в том, что отравил 43-летнюю супругу, а затем привез ее в больницу. Женщина пожаловалась врачам на головокружение и сильную головную боль.

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Вскоре после прибытия в медицинское учреждение состояние пациентки заметно ухудшилось. Ее поместили на искусственную вентиляцию легких, но эти меры не помогли. Врачи констатировали смерть головного мозга. К утру медики приняли решение отключить американку от системы жизнеобеспечения. Они сочли резкое ухудшение здоровья женщины подозрительным и сообщили об этом в полицию.

Отдел по расследованию убийств начал расследование произошедшего и установил, что женщина была отравлена. Правоохранители заподозрили в совершении преступления мужчину, который привез ее в больницу. «Когда стало известно о подозрительных подробностях этого дела, наша команда неустанно работала над тем, чтобы раскрыть правду о внезапной болезни и смерти жертвы», — заявил начальник отдела Марк Хльдебранд.

Полиция арестовала мужчину. Сотрудники правоохранительных органов также охарактеризовали содеянное как отвратительное, сложное и продуманное убийство. Американца отправили в тюрьму по обвинению в убийстве. Мотив совершения им преступления пока неизвестен.

Ранее сообщалось, что суд в китайской провинции Чжэцзян рассмотрел дело должника, обвиняемого в отравлении жены, с которой он пробыл в браке два месяца, ради многомиллионной страховки. Китаец использовал имена пяти своих друзей, чтобы заказать ингредиенты для отравления.

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Алиса Дмитриева
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