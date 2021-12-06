Мужчина отравил жену ради многомиллионной страховки

Должник из Китая женился на возлюбленной и отравил ее ради страховки

Суд в китайской провинции Чжэцзян рассмотрел дело должника, обвиняемого в отравлении жены, с которой он пробыл в браке два месяца, ради многомиллионной страховки. Об этом сообщает AsiaOne.

Мужчина по фамилии Дай убедил возлюбленную по фамилии Ван приобрести страховку за два миллиона юаней (23,1 миллиона рублей). Страховка должна была быть выплачена ее отцу. В июле пара женилась, и через четыре дня после свадьбы он изменил имя бенефициара на свое.

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Дай подозревается в том, что спустя два месяца после бракосочетания тайно заменил жемчужный порошок в капсулах на яд и обманом заставил Ван выпить две таблетки, когда его не было дома. Предположительно китаец планировал убийство в течение нескольких месяцев. Прокуроры заявили, что он использовал имена пяти своих друзей, чтобы заказать ингредиенты для отравления. Дай приобрел высушенную рыбу фугу и яд тетродотоксин, который используется в традиционной китайской медицине.

Коллеги обнаружили женщину мертвой спустя два дня, когда приехали узнать, почему она не приходит на работу.

Согласно предварительным данным, Дай отравил супругу в надежде получить деньги. У китайца был долг в 2,6 миллиона юаней (30 миллионов рублей) из-за неудачных инвестиций в криптовалюту и акции.

Семья Ван заявила, что они узнали о браке только после ее смерти. Один из родственников сказал: «Мы знали, что у нее есть бойфренд, но никогда не видели его и не знали ничего о нем. Отец Ван хотел увидеть его, но парень использовал все возможные предлоги, чтобы избежать встречи».

Мужчина признался в убийстве жены. Суд сообщил, что решение будет вынесено позднее.

Ранее стало известно, что в американском штате Калифорния отец, убивший сыновей ради многомиллионной страховки, сел в тюрьму на 212 лет. Он умышленно устроил смертельное ДТП, повлекшее гибель двух сыновей с аутизмом.

