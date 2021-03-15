Отец убил сыновей ради многомиллионной страховки и сел в тюрьму на 212 лет

В американском штате Калифорния отец, убивший сыновей ради многомиллионной страховки, сел в тюрьму на 212 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства юстиции США, опубликованном 11 марта.

9 апреля 2015 года 45-летний Али Элмезайен (Ali Elmezayen) умышленно устроил смертельное ДТП, повлекшее гибель двух сыновей с аутизмом. Он съехал с причала на машине, в которой, помимо него и детей, находилась не умеющая плавать бывшая жена. Когда автомобиль ушел под воду, Элмезайен вылез из салона через окно.

Свидетелем произошедшего стал местный рыбак, который помог бывшей супруге Элмезайена выбраться на сушу. Пристегнутые к сиденьям дети не смогли покинуть машину и утонули. После смерти детей отец пытался получить от восьми страховых компаний выплату общей сложности в 3 миллиона долларов (220,7 миллиона рублей). К моменту, когда его план раскрыли, он успел выманить более 260 тысяч долларов (более 19 миллионов рублей).

Суд над Элмезайеном длился девять дней. За преднамеренное и жестокое убийство мужчину приговорили к максимальному тюремному заключению — 212 лет. Его также обязали выплатить 261,7 тысячи долларов (19,2 миллиона рублей) обманутым страховым компаниям.

«Этот человек — настоящий обманщик и умелый лжец… не кто иной, как жадный и жестокий убийца, — заявил окружной судья Джон Уолтер (John Walter). — Он жалеет лишь о том, что его деяния раскрыли».

Ранее сообщалось, что американец ради страховки убил собственных родителей, расчленил их, а голову матери сварил в кастрюле. Его приговорили к пожизненному заключению.