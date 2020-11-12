Женщина посмотрела фильм о торговле органами и убила дочерей

Жительница американского города Лас-Вегас, штат Невада, посмотрела фильм о торговле органами и убила своих дочерей. Об этом сообщает KTNV-TV.

Полицейские, вызванные отцом детей, обнаружили в квартире двух мертвых девочек и их мать — Аманду Шарп-Джефферсон (Amanda Sharp-Jefferson). Она утопила своих дочерей и рассуждала о том, сколько могут стоить детские органы.

При допросе в полиции женщина заявила, что у нее не было детей, и предположила, что кто-то подбросил в квартиру коляску, чтобы скомпрометировать ее. Когда у нее попросили прокомментировать высказывания об органах, она объяснила, что видела фильм, в котором люди зарабатывали на продаже органов умерших.

Шарп-Джефферсон была арестована, ей предъявлены обвинения в двух случаях убийства.

В 2018 году сообщалось, что в китайском городе Нинсян, провинция Хунань, разоблачили банду похитителей органов. Их подозревали в краже глаз мужчины, который скончался в городской больнице.