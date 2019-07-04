Врачи бесплатно помогли собиравшемуся продать почку ради сына отцу

В Индонезии мужчина решил продать почку, чтобы оплатить операцию для своего сына, но врачи сжалились и согласились провести лечение бесплатно. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne.

Индонезиец вышел на улицу, повесив на шею табличку с объявлением, что продает почку. Он хотел собрать деньги на операцию для сына с опухолью головного мозга. Эли Кристианто (Eli Kristianto) стоял на выходе из порта Танджунг-Балай-Каримун. Его 23-летний сын Эландра Вигуна (Elandra Wiguna) вынужден был прервать лечение в областной больнице из-за неподъемных для семьи цен.

Когда об истории узнала общественность, представители больницы согласились оказать помощь бесплатно. Операция успешно прошла в понедельник, первого июля, состояние пациента остается стабильным.

Руководство больницы поможет семье Вигуна оформить льготу, которая позволит справиться со всеми тратами на лечение в будущем. Национальная программа здравоохранения покрыла траты семьи на лечение сына лишь частично, поэтому за 59-летним Кристианто остался долг в размере 14 миллионов рупий (чуть больше 60 тысяч рублей).

Торговля органами в Индонезии запрещена, но мужчина признался, что на этот опасный поступок решился от безысходности, потому что ему негде было взять денег на операцию. Подобные случаи нарушения закона в Индонезии нередки.

Ранее сообщалось об англичанине, который пожертвовал почку для жены. Женщина сказала, что он спас ей жизнь, и назвала героем.

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