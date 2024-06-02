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21:23, 2 июня 2024Мир

В США заявили о попавшем в беду Зеленском

Профессор Миршаймер: Зеленский в беде после истечение его президентского срока
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Американский профессор Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попал в беду после истечения срока его полномочий, он сталкивается с большими проблемами.

«В политической сфере в Киеве не все так однозначно. Я думаю, нет сомнений, что Зеленский в беде. Могу привести аргументы: он больше не легитимен, в стране существует большое недовольство тем, как идут боевые действия», — заявил эксперт из США.

Миршаймер подчеркнул, что у украинского президента возникли реальные проблемы, однако не смог назвать кандидатуру для его замены внутри правительства или внешнеполитического истеблишмента в Киеве.

Кроме того, среди населения страны мало энтузиазма по поводу продолжающегося конфликта, особенно на фоне дальнейшей мобилизации, добавил профессор. По его словам, российские военные имеют преимущество на фронте, которое растет с каждой неделей. Эксперт допустил, что Вооруженные силы Украины развалятся летом или грядущей осенью.

Ранее американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что украинские военные массово переходят на сторону России. Он полагает, что причиной массового дезертирства стала насильственная мобилизация.

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      Марина Совина
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