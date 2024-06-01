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14:16, 2 июня 2024Мир

Политолог из США рассказал о массовом переходе солдат ВСУ на сторону России

Американский эксперт рассказал о массовом переходе солдат ВСУ на сторону России

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинские военные массово переходят на сторону России. Об этом в воскресенье, 2 июня, американский политолог Гилберт Доктороу рассказал в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Эксперт из США полагает, что причиной массового дезертирства стала насильственная мобилизация. Граждане Украины, которых отлавливали на улицах и которым выдавали повестки в общественных местах, не имеют мотивации для ведения боевых действий. Не способствуют боевому духу и высокие потери, которые составляют порядка 1700 человек в сутки. Потому, по мнению Доктороу, как только украинцы получают предложение о переходе на российскую сторону, они его принимают.

2 июня Госпогранслужба Украины сообщила, что около 45 уклоняющихся от мобилизации граждан страны погибли, пытаясь сбежать из страны через горы и реки.

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      Владимир Седов
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