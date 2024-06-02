При обстреле села в Белгородской области пострадали три человека

При обстреле Вознесеновки в Белгородской области пострадали три человека

При обстреле Вознесеновки в Белгородской области пострадали три человека, заявил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, система противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбила над селом несколько воздушных целей. «В результате падения суббоеприпасов с последующей детонацией пострадали трое мирных жителей. Бригадами скорой они были доставлены в городскую больницу номер два города Белгорода», — подчеркнул он.

Губернатор добавил, что одна из пострадавших госпитализирована в отделение хирургии, ее состояние оценивают как тяжелое. Состояние двоих раненых удовлетворительное.

Ранее стало известно, что после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) жители шести сел Краснояружского района Белгородской области остались без света.