Шесть российских сел остались без света после обстрела

Гладков: шесть сел Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ

Жители шести сел Краснояружского района Белгородской области остались без света после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«В результате артиллерийского обстрела повреждена линия электропередачи», — заявил Гладков. По его словам, без света временно остаются поселок Прилесье, села Графовка, Романовка, Демидовка, Поповка и Репяховка. Отмечается, что аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ.

Глава приграничного региона также сообщил, что село Графовка по-прежнему находится под обстрелом и атакой дронов со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что пострадавших среди мирных жителей нет.

Утром 2 июня Гладков сообщил об объявлении ракетной опасности по всей территории Белгородской области. Он призвал местных жителей спуститься в укрытия и находиться в них до объявления отбоя сигнала тревоги. Позже появилась информация об уничтожении украинского дрона в небе над регионом.