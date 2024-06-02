Над Белгородской областью уничтожили дрон ВСУ

Минобороны России: ПВО уничтожили дрон ВСУ над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что дрон был перехвачен в 12:00 по московскому времени. О цели атаки и о пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после атаки украинских дронов-камикадзе пострадал мужчина. По его словам, в селе Головчино беспилотник упал около продуктового магазина и сдетонировал. В результате пострадал местный житель — у мужчины осколочные ранения грудной и брюшной стенки, а также правой руки.