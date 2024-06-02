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13:01, 2 июня 2024Россия

После атаки украинских дронов-камикадзе пострадал один россиянин

В Белгородской области после атаки украинских дронов-камикадзе пострадал мужчина

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области после атаки украинских дронов-камикадзе пострадал мужчина. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили четыре дрона-камикадзе в несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. В селе Головчино дрон упал около продуктового магазина и сдетонировал. В результате пострадал местный житель — у мужчины осколочные ранения грудной и брюшной стенки, а также правой руки. Сейчас он находится в больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. В магазине выбиты окна, повреждены фасад и входная группа.

В городе Грайворон после атаки двух дронов загорелась сухая трава. Пожар удалось потушить. Еще один беспилотник прилетел на территории предприятия и повредил три автомобиля.

30 мая ВСУ два раза атаковали заправочную станцию в Белгородской области. Пострадал один человек.

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      Варвара Митина
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