После атаки украинских дронов-камикадзе пострадал один россиянин

В Белгородской области после атаки украинских дронов-камикадзе пострадал мужчина

В Белгородской области после атаки украинских дронов-камикадзе пострадал мужчина. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили четыре дрона-камикадзе в несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. В селе Головчино дрон упал около продуктового магазина и сдетонировал. В результате пострадал местный житель — у мужчины осколочные ранения грудной и брюшной стенки, а также правой руки. Сейчас он находится в больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. В магазине выбиты окна, повреждены фасад и входная группа.

В городе Грайворон после атаки двух дронов загорелась сухая трава. Пожар удалось потушить. Еще один беспилотник прилетел на территории предприятия и повредил три автомобиля.

30 мая ВСУ два раза атаковали заправочную станцию в Белгородской области. Пострадал один человек.