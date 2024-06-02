Стали известны дата и время прощания с Чилингаровым

Госдума: прощание с Чилингаровым пройдет 4 июня в 9:00 в храме Христа Спасителя

Прощание с депутатом Госдумы, профессором Артуром Чилингаровым пройдет во вторник, 4 июня, в храме Христа Спасителя. Об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы.

Уточняется, что церемония начнется в 09:00 в Преображенской церкви по адресу улица Волхонка, 15. Похоронят доктора географических наук на Новодевичьем кладбище в 12:00, добавили в Госдуме.

Парламентария Артура Чилингарова не стало на 85-м году жизни.

Об уходе из жизни полярного исследователя стало известно вечером в субботу, 1 июня. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным профессора. Глава страны направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Героя России.

Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Санкт-Петербурге. Имеет множество государственных наград, в 1986 году получил звание Героя Советского Союза, а в 2008-м — Героя Российской Федерации.