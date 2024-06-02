Игнашевич покинул пост тренера «Балтики» после поражения в финале Кубка России

Игнашевич ушел из «Балтики» после поражения от «Зенита» в финале Кубка России

Сергей Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера калининградской «Балтики». Его слова приводит «Чемпионат».

О своем решении специалист объявил в воскресенье, 2 июня, после поражения команды в финале Кубка России от «Зенита». «Думаю, мой цикл в "Балтике" закончен. Еще будет время подвести итоги, но хочется сказать спасибо болельщикам "Балтики", ребятам», — заявил Игнашевич. .

Решающая встреча Кубка России прошла на московском стадионе «Лужники». «Балтика» вела со счетом 1:0, но в концовке встречи пропустила два мяча и потерпела поражение.

Игнашевич возглавил «Балтику» в 2021 году. В минувшем сезоне калининградцы заняли 15-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и вылетели из элитного дивизиона.