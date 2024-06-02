Умерла актриса из «Два билета на дневной сеанс» и «Овод»

Актриса из «Два билета на дневной сеанс» Агния Елекоева умерла в 94 года

Советская актриса театра, кино и телевидения Агния Елекоева умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщается на сайте «Кино-Театр.ру».

Елекоева снялась в фильмах «Два билета на дневной сеанс», «Овод», «Ищу человека» и других.

Артистка родилась 6 ноября 1929 года. В 1951-м окончила Ленинградский театральный институт имени Островского. В сезоне 1951/1952 годов служила в Ярославском театре имени Волкова. В 1952-1985-м — в Ленинградском Новом театре (с 1953-го — это Театр имени Ленсовета).

14 февраля на 86-м году жизни скончалась актриса из фильма «Бриллиантовая рука» Виктория Островская, известная по фразе «цигель-цигель, ай-лю-лю».