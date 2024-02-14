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14:24, 14 февраля 2024Культура

Умерла актриса из «Бриллиантовой руки»

На 86-м году жизни скончалась актриса из «Бриллиантовой руки» Островская
Виктория Островская

Виктория Островская. Кадр: фильм «Бриллиантовая рука»

На 86-м году жизни скончалась актриса из фильма «Бриллиантовая рука» Виктория Островская, известная по фразе «цигель-цигель, ай-лю-лю». Об этом сообщил ведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале.

О причинах смерти артистки не сообщается.

«Много лет назад ассистент Леонида Гайдая заметил ее прямо на улице. Режиссеру нужна была яркая артистка — и Островскую взяли в фильм без проб. Следующей была эпизодическая роль в фильме "Старый знакомый", и на этом ее карьере в кино пришел конец», — написал шоумен.

Виктория Островская родилась 1 сентября 1938 года. В фильмографии актрисы было всего два фильма — «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая, где она сыграла жрицу любви, и «Старый знакомый» Игоря Ильинского, где она исполнила роль девушки под душем. Она также выступала на сценах Днепропетровского академического театра русской драмы им. М.Горького и Сызранского драматического театра.

Помимо актерской деятельности, Островская работала диспетчером, библиотекарем, а также тренером по гимнастике.

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      Анастасия Астахова
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