Путешествовавший по Азии россиянин госпитализирован с признаками коронавируса

Россиянин, путешествовавший по Азии, был госпитализирован с признаками смертельного китайского вируса. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Согласно информации пресс-службы Минздрава Бурятии, житель Забайкалья помещен в инфекционную больницу города Улан-Удэ с подозрением на коронавирус.

Ранее 24 января Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Россиянам, которые уже находятся в Китае, посоветовали не выходить из гостиниц и отелей «за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета».

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