Северная Корея закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили агентству в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне, решение об ограничении принято с понедельника, 3 февраля. Оно вводится на неопределенный срок, отметил источник. Возобновление сообщения между странами будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом в Китае.

Ранее Россия приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем в связи с обострением ситуации с коронавирусом. С 1 февраля Россия остановила авиасообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов линий КНР в Шереметьево.

В Приморском крае началась эвакуация россиян из Китая. Для этих целей открыты три автомобильных пункта пропуска через российско-китайскую границу. Президент России Владимир Путин также поручил направить в КНР самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).

По данным на 3 февраля, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, еще 361 человек скончался. Случаи заражения, а также один летальный исход, зафиксированы за пределами страны. ВОЗ признала вспышку новой болезни чрезвычайной ситуацией международного значения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!