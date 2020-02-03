Поезд из Китая приехал в Россию без пассажиров

Поезд Пекин — Москва приехал в Россию без пассажиров после приостановки железнодорожного сообщения с Китаем. Об этом сообщается на сайте правительства Забайкалья.

Отмечается, что поезд пересек российско-китайскую границу в Забайкальском крае в понедельник, 3 февраля. С находящимися в поезде железнодорожниками проводят специальные медико-профилактические мероприятия.

Ранее Россия приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем в связи с обострением ситуации с коронавирусом.

С 1 февраля Россия остановила авиасообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов линий КНР в Шереметьево. В Приморском крае началась эвакуация россиян из Китая. Для этих целей открыты три автомобильных пункта пропуска через российско-китайскую границу. Президент России Владимир Путин также поручил направить в КНР самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).

По данным на 2 февраля, общее число жертв нового китайского коронавируса превысило 300, количество зараженных увеличилось до 14 380, полностью излечились 328 человек. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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