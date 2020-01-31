На смертельном китайском вирусе смогли разбогатеть — это удалось держателям акций фармацевтических компаний, а также производителям средств химзащиты, чьи котировки резко выросли на фоне новостей о распространении заболевания, свидетельствуют данные торгов.

Сильнее остальных выросла цена акций компании Novacyt, объявившей о разработке теста на коронавирус. Он позволяет определить, заражен ли человек. Бумаги компании подорожали в течение торговой сессии 31 января на 68,7 процента.

Также подорожали компании, выпускающие медицинские маски и средства химической защиты: Allied Healthcare — на 27,5 процента. Бумаги ее конкурентов — Lakeland Industries, Alpha Pro Tech и 3M — подорожали на 5,1, 6,2 и 0,3 процента соответственно.

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Также рост отмечен у акций фармацевтических компаний Inovio (плюс 13,3 процента), Vir Biotechnology (плюс 4,7 процента), Novavax (плюс 2,3 процента), Gilead Sciences (плюс 0,05 процента).

Интерес инвесторов к акциям Inovio вырос после объявления о том, что ей предоставлен грант на девять миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса.

Ранее стало известно, что власти Китая наложили штраф в 432 тысячи долларов на владельцев аптеки в одном из городов, которые повысили цены на медицинские маски в 10 раз.

По состоянию на 31 января число заразившихся коронавирусом достигло 7,8 тысячи. От заболеваний, вызванных им, умерли 213 человек, 171 вылечился.

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