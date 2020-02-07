Предсказан пик спроса на нефть

Мировой спрос на нефть достигнет пика в 2041 году. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Спрос составит около 115 миллионов баррелей в сутки, тогда как в настоящее время он находится на уровне примерно 100 миллионов баррелей. Дальнейшего роста не будет из-за повышения эффективности расхода электроэнергии, предсказывает МВФ.

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Сильнее всего, по данным фонда, заморозка спроса ударит по странам-экспортерам нефти из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива — Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ, Бахрейну, Кувейту и Оману.

Они могут растратить свои сбережения в два триллиона долларов к 2034 году из-за того, что экономика этих стран преимущественно ориентирована на экспорт углеводородов, выручка от которого упадет с 23 до 10 процентов их ВВП к 2050 году. МВФ советует арабским государствам соблюдать политику бюджетной экономии, провести масштабные экономические реформы и диверсифицировать экономику.

Ранее консалтинговая компания Wood Mackenzie представила прогноз, согласно которому цены на нефть в первом квартале 2020 года не поднимутся выше 60 долларов за баррель из-за падения спроса со стороны Китая. Мировой спрос на нефть в первом квартале снизился на 900 тысяч баррелей в сутки, до 98,8 миллиона баррелей, из-за ограничения авиаперевозок в рамках противодействия распространению коронавируса.

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