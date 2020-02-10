В Китае выявили вспышку птичьего гриппа

В провинции Сычуань, Китай, выявили вспышку птичьего гриппа H5N6. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства страны, передает РИА Новости.

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа произошла на ферме городского округа Наньчун. Сообщается, что на ферме содержались 2 497 домашних птиц, из них 1 840 заразились и погибли. Местные власти предприняли меры для предотвращения распространения заболевания, были уничтожены более 2,26 тысячи домашних птиц.

2 февраля сообщалось, что в китайской провинции Хунань зарегистрирована вспышка птичьего гриппа H5N1. Данная провинция граничит с провинцией Хубэй, ставшей эпицентром эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV.

Грипп птиц — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом А(H5N1). Оно начинается с озноба, повышения температуры до 38 градусов Цельсия, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние больного быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга. Птичий грипп имеет необычайно агрессивное течение с быстрым ухудшением и высокой летальностью.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!