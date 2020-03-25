Путин заявил о сдерживании распространения коронавируса в России

России в целом пока удается сдерживать широкое и стремительное распространение болезни. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в своем обращении к россиянам. Трансляция ведется на YouTube-канале RT.

При этом глава государства отметил, что Россия в силу своего географического расположения не может отгородиться от других государств и полностью предотвратить попадание вируса в страну невозможно. По словам Путина, к развертыванию систем профилактики подключены все возможности и ресурсы.

Ранее в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ради обращения к россиянам президент отменил рабочую поездку.

В России число заразившихся за сутки увеличилось с 495 до 658 — на 163 человека. 29 человек излечились от инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, необходимо снизить количество контактов между людьми. Москвичам старше 65 лет с 26 марта следует оставаться дома, заявил он.

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