Путин заявил о сдерживании распространения коронавируса в России

России в целом пока удается сдерживать широкое и стремительное распространение болезни. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в своем обращении к россиянам. Трансляция ведется на YouTube-канале RT.
При этом глава государства отметил, что Россия в силу своего географического расположения не может отгородиться от других государств и полностью предотвратить попадание вируса в страну невозможно. По словам Путина, к развертыванию систем профилактики подключены все возможности и ресурсы.
Ранее в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ради обращения к россиянам президент отменил рабочую поездку.
В России число заразившихся за сутки увеличилось с 495 до 658 — на 163 человека. 29 человек излечились от инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, необходимо снизить количество контактов между людьми. Москвичам старше 65 лет с 26 марта следует оставаться дома, заявил он.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения