Путин начал обращение к россиянам по коронавирусу

Президент России начал свое обращение к россиянам в связи с распространением нового коронавируса в стране. Трансляция выступления главы государства доступная на видеохостинге Youtube.

Президент заявил, что полностью заблокировать проникновение коронавируса в РФ невозможно, но удается сдерживать массовое его распространение.

Ранее в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ради обращения к россиянам президент отменил рабочую поездку.

В России число заразившихся за сутки увеличилось с 495 до 658 — на 163 человека. 29 человек излечились от инфекции. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, необходимо снизить количество контактов между людьми. Москвичам старше 65 лет с 26 марта следует оставаться дома, заявил он.

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