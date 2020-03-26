Российский регион вслед за Москвой ввел новые меры по борьбе с коронавирусом

Еще один российский регион ввел новые меры по борьбе с коронавирусом. Решение приостановить работу ресторанов, кафе и буфетов во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля приняли в Московской области. Соответствующий указ подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Свою работу продолжат аптеки и продуктовые магазины. Закрыты места, где предоставляются услуги, требующие личного присутствия человека, например парикмахерские.

Все эти меры будут действовать до окончания режима повышенной готовности.

Аналогичные меры ранее ввел мэр Москвы Сергей Собянин.

Неделя с 28 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей. Также голосование по поправкам в Конституцию перенесено с 22 апреля на более поздний срок.

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