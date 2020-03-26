Роскомнадзор потребовал удалить фейки о комендантском часе в Москве

Роскомнадзор обязал администрацию Twitter удалить ложную информацию о том, что в Москве планируется вводить комендантский час. Об этом сообщает ТАСС.
Требование об удалении фейков из соцсети поступило в Роскомнадзор от Генпрокуратуры. Уточняется, что в постах с недостоверной информацией говорилось, что министр обороны Российской федерации якобы подписал приказ «О введении в городе Москве комендантского часа».
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в России может быть введена уголовная ответственность для распространителей фейков о коронавирусе.
В настоящее время российское законодательство предусматривает блокировку фейковых новостей по требованию Генеральной прокуратуры и административные штрафы до 1,5 миллиона рублей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения