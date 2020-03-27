Twitter удалил фейки о комендантском часе в Москве из-за коронавируса

Соцсеть Twitter удалила фейки о введении комендантского часа в Москве из-за китайского коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
«Twitter удалил ложную информацию о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации», — отметили в ведомстве. Таким образом администрация компании выполнила требования Генеральной прокуратуры России.
О таком требовании к Twitter стало известно 26 марта. Роскомнадзор обязал соцсеть удалить данные о вводе на территории столицы России комендантского часа. В постах говорилось о якобы подписанном приказе на уровне главы Минобороны страны.
Ранее о борьбе с фейками о коронавирусе заявил и Следственный комитет России. В ведомстве для этого создали специальную группу сотрудников. Следователи будут выявлять в интернете и мессенджерах недостоверные данные о количестве заболевших коронавирусом и другую непроверенную информацию.
По последним данным, число выявленных случаев коронавируса в России составило 1036, большинство из них — 703 — в Москве. Умерли три человека. За последние сутки коронавирус подтвердился у 196 человек в 16 регионах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения