В Москве полиция временно отказалась от задержаний нарушителей самоизоляции

В Москве полицейские временно отказались от задержаний граждан за нарушение режима самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, сотрудники внутренних дел пока не будут задерживать людей, находящихся на улице, а будут убеждать их вернуться домой. В случае невыполнения гражданином требований полицейских, его будут привлекать к административной ответственности.
Источник пояснил, что уголовная ответственность грозит тем, кто нарушил карантинный режим после возвращения в Россию из-за границы или контактировал с больными. А также заболевшим, которым предписано лечение на дому, но они вышли на улицу.
31 марта Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина и лишении свободы до пяти лет за фейки о коронавирусе. Согласно документу, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, наказание составит до семи лет лишения свободы. Штрафы могут составить до двух миллионов рублей.
Больше половины российских регионов ушли в режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Гражданам разрешено покидать дом только в случае обращения за экстренной медицинской помощью. Допускается выход на работу, в случае служебной необходимости, в магазин или аптеку. Кроме того, люди могут выгулять собаку или вынести мусор.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения