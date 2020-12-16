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Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в календарь профилактических прививок

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Об этом сообщается в приказе министерства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно приказу, приоритет в получении прививки будет у работников медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания, тех, кто проживает в соцучреждениях, пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе ожирением.

Приоритет второго уровня составляют работники транспортных и энергетических организаций, силовых ведомств, пограничники, вахтовики, волонтеры, военные, работники сферы услуг. На третьем уровне находятся госслужащие ,студенты и призывники.

Сейчас в национальном календаре профилактических прививок перечислены вакцинация в том числе против кори, гепатита В, полиомиелита, столбняка, краснухи, гриппа, дифтерии, туберкулеза.

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал Минздраву соответствующее поручение ранее 16 декабря. Он также поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко лично контролировать работу пунктов вакцинации в регионах во время новогодних праздников.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что во все регионы России доставлена вакцина, прививочная кампания началась во всех регионах страны. 2 декабря президент Владимир Путин поручил провести вакцинацию по всей стране. В Москве она началась 5 декабря.

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