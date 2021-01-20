Отец Собянина привился от коронавируса

95-летний отец мэра Москвы Сергея Собянина сделал прививку от коронавируса. Об этом градоначальник заявил при посещении пункта вакцинации в театре «Геликон-опера». Видео его выступления публикует RT в своем Telegram-канале.

«Моему папе 95 лет, он тоже привился. Замечательно чувствует себя», — сказал Собянин в разговоре с худруком театра Дмитрием Бертманом. Тот, в свою очередь, рассказал, что вакцинацию от коронавируса прошла его 81-летняя мать. По его словам, у нее даже не было температуры.

«"Геликон-опера" проявила инициативу. Это тоже очень важно, потому что сегодня в сфере пострадавших наша культура — театры, кинотеатры, культурно-развлекательные центры — и, когда сами театры вносят посильный вклад в эту борьбу, это здорово», — отметил градоначальник.

Сам Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса еще до начала вакцинации среди населения. В конце декабря 2020 года Минздрав России одобрил применение «Спутника V» для вакцинации людей старше 60 лет. 18 января стартовала массовая вакцинация. Прививку делают в основном «Спутником V» — первой в мире зарегистрированной вакциной. По словам президента Владимира Путина, «никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».