В Индии начали использовать «Спутник V»

В Индии в городе Хайдарабад началась вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщает газета The Times of India.

Первую прививку получил Дипак Сапра, представитель руководства фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd, которая выпустила в оборот вакцину. Первая партия препарата будет использоваться в рамках пилотного проекта, число доз ограниченно, дальнейшие поставки ожидаются в ближайшее время, отмечает издание.

Стоимость российской вакцины от COVID-19 в Индии с учетом налога составит 995 рупий (около одной тысячи рублей). Цена может быть снижена в будущем, когда начнутся местные поставки, уточнили в фармкомпании.

«Компания тесно взаимодействует с шестью производственными партнерами в Индии для обеспечения своевременных и бесперебойных поставок вакцин. Dr. Reddy's Laboratories будет сотрудничать с правительством и частным сектором, чтобы "Спутник V" максимально широко использовался в кампании по вакцинации в стране», — цитирует издание сообщение индийской фармацевтической компании.

12 мая стало известно, что Индия побила собственный антирекорд по приросту смертности от COVID-19 за сутки: от вируса и сопутствующих ему болезней в Индии скончались 4205 человек, было выявлено 348,4 тысячи зараженных, а общее число заболевших на тот момент превысило 23,3 миллиона.

Число заболевших COVID-19 в Индии растет с середины февраля. Власти страны потребовали немедленно прекратить сброс в священную для индусов реку Ганг тел умерших. Такая реакция появилась после того, как жители индийского штата Бихар сообщили об обнаружении в реке останков около 100 человек. Предположительно, это могут быть тела умерших от коронавируса.