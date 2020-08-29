Северную Корею заподозрили в передаче шифрованных посланий через YouTube

Северная Корея впервые использовала сервис YouTube для возможной передачи шифрованных посланий сотрудникам своих разведслужб за рубежом. В этом Пхеньян заподозрило южнокорейское агентство «Ёнхап».

Подозрительный видеоролик размещен на Youtube-странице Радио Пхеньяна. На нем диктор на корейском языке читает текст, в котором, в частности, говорится: «Задание по обзору информационных технологий университета удаленного обучения для сотрудников экспедиции №719». После она несколько раз повторяет фразы: «номер 23 на странице 564, номер 19 на странице 479».

«Это первый раз, когда Пхеньян использовал глобальную платформу обмена видео для отправки закодированных сообщений», — говорится в материале.

На 05:00 по Москве видеоролик посмотрели 2,5 тысячи раз.

В начале июля СМИ сообщили об обнаружении в Северной Корее секретного ядерного объекта. Американские исследователи посчитали, что на фотографиях компании Planet Labs зафиксирован активно действующий научный объект, на котором, вероятно, производятся ядерные боеголовки. Однако позже издание Daily NK со ссылкой на военный источник пояснило, что речь идет о военной школе.