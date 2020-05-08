Обнародовано последнее сообщение нацистов перед падением Третьего рейха

В Великобритании обнародовали последнюю радиограмму нацистов перед окончанием Второй мировой войны в Европе. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщение было отправлено утром 7 мая незадолго до падения Третьего рейха: «Британские солдаты вошли в Куксхафен (портовый город на берегу Северного моря — прим. «Ленты.ру») в 14:00 6 мая — с этого момента прекращается весь радиосигнал — желаю вам всего наилучшего. Лейтенант Кункель». Радиограмму перехватили сотрудники британской Правительственной школы кодов и шифров, сверхсекретного шифровального подразделения Великобритании времен Второй мировой.

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«Эти стенограммы дают небольшое представление о реальных людях, которые стояли за этой техникой. В то время как большая часть Великобритании готовилась праздновать окончание войны и последняя немецкая военная радиоточка сдалась, персонал Блетчли продолжал работать, чтобы обеспечить безопасность страны», — отметил историк Центра правительственной связи (GCHQ) Великобритании Тони Комер.

GCHQ приурочил публикацию текста радиограммы к 75-летию Дня Победы. Кроме того, центр выпустил копии немецких сообщений, перехваченных в конце Второй мировой войны в Европе.

Правительственная школа кодов и шифров располагалась в особняке Блетчли-парк в центре Англии. Во время Второй мировой деятельности организации был присвоен высший уровень секретности, а ее криптографы занимались взломом сообщений разведок стран Оси, в частности, осуществив операцию по успешной дешифровке сообщений «Энигмы», что часто называется одним из решающих факторов в победе антигитлеровской коалиции.

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