Показана работа нацистской шифровальной машины «Энигма»

Видео: cnet.com

Криптограф Ральф Симпсон (Ralph Simpson) продемонстрировал, как работает немецкая шифровальная машина «Энигма», применявшаяся с 20-х годов XX века. Ролик c разбором устройства опубликовало издание CNET.

Отмечается, что Симпсон приобрел машину в 2002 году за 18 тысяч долларов, а на данный момент ее оценивают в 200 тысяч. Внешне она выглядит как печатная машинка с 26 буквами без пробелов и прочих символов. Над клавиатурой находится доска с лампочками-индикаторами букв.

После нажатия на одну из кнопок на доске загорается буква, отличная от выбранной, которую должен записать оператор. Машина содержит несколько роторных дисков с 26 делениями на каждом. Значения на этих дисках и являются ключом, необходимым для расшифровки послания.

«Энигма» — семейство электромеханических роторных машин. Впервые ее удалось расшифровать в декабре 1932 года, после чего немецкие инженеры усложнили устройство машины и в 1938 году выпустили новую версию. В результате была разработана электронно-механическая машина для расшифровки кода «Энигмы» под названием Turing Bombe, при создании которой математик Алан Тьюринг выполнил теоретическую часть работы.