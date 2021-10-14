Президент Бразилии отказался от прививки против COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался делать прививку против коронавируса. Об этом пишет Notianerica.

Отказ от вакцинации бразильский лидер мотивировал тем, что и так имеет достаточно антител, чтобы противостоять COVID-19. В прошлом лидер заявлял, что «будет последним, кто привьется от коронавируса». По словам Болсонару, вакцина скорее отрицательно скажется на его иммунитете.

Издание указывает, что Болсонару уже 66 лет, и он находится в группе риска по коронавирусу. При этом президент Бразилии не раз предлагал лечить COVID-19 способами, неэффективность которых доказана научными исследованиями.

В начале октября тысячи граждан по всей Бразилии вышли на акции протеста, требуя отставки Болсонару. Демонстрации были организованы бразильской оппозицией на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране.