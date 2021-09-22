Второй сопровождавший президента Бразилии в ООН человек заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога, сопровождающий президента страны Жаира Болсонару в поездке в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Кейрога останется в Нью-Йорке и пробудет на самоизоляции 14 дней. Все члены делегации сдадут анализ на COVID-19 и в ближайшие дни будут работать в удаленном режиме.

Материалы по теме Вирусный эффект. Медицинские маски спасли человечество от страшных эпидемий. Способны ли они защитить от коронавируса? «Нехватка вакцин — это позор» Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?

Как отмечает издание, это уже второй случай заражения коронавирусом среди сопровождающих Болсонару в ООН госслужащих. Ранее инфекцию обнаружили у одного из членов группы, работавшей над подготовкой визита бразильского президента в США.

Кейрога до выявления заражения успел посетить штаб-квартиру ООН и мемориал в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Также он принимал участие во встрече Болсонару с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и перемещался по городу. По данным газеты, глава Минздрава Бразилии был вакцинирован от коронавирусной инфекции до вступления в должность в марте текущего года.

Ранее сообщалось, что прибывшего в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее (ГА) ООН президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в городской ресторан из-за действующих в городе санитарных правил. Он не предъявил подтверждение вакцинации от COVID-19, в связи с чем был вынужден обедать на улице, компанию ему составил министр здравоохранения Марсело Кейрога.

Болсонару неоднократно преуменьшал опасность коронавируса, заявляя, что он ничем не отличается от гриппа. Он призывал губернаторов штатов ослабить карантинные меры, а после недавней выписки из больницы снял маску перед беседой с журналистами.

