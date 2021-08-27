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Президент Бразилии призвал каждого гражданина купить винтовку

Президент Бразилии заявил, что каждый гражданин должен купить винтовку
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Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Фото: Antonio Molina / Globallookpress.com

Противники свободной продажи оружия в Бразилии должны перестать предъявлять претензии к покупателям оружейных магазинов. Об этом заявил бразильский президент Жаир Болсонару, его слова передает Reuters.

Политик высказался на встрече со своими последователями около официальной президентской резиденции. Он выступил против осуждения части населения, которая владеет оружием, и призвал каждого гражданина страны купить себе винтовку.

Агентство отмечает, что ранее Болсонару предпринимал попытки изменить законодательство Бразилии, чтобы большее число жителей смогли приобрести оружие.

18 августа парламентская комиссия Бразилии уличила Болсонару в использовании ложных данных в заявлениях о смертности от коронавируса в стране. Член бразильской Счетной палаты Александр Маркес сознался в том, что участвовал в создании ложного документа, на основании которого президент в июне заявил о преувеличении числа умерших от коронавируса со стороны губернаторов и местных властей.

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