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Президента Бразилии уличили в ложных данных о смертности от COVID-19

Конгресс Бразилии: президент Болсонару использовал ложные данные о смертности от COVID-19
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Фото: Ricardo Moraes-Pool / Getty Images

Президент Бразилии Жаир Болсонару опирался на ложные данные в своих заявлениях о смертности от COVID-19. В этом его уличила парламентская комиссия, которая в Конгрессе страны занимается расследованием дезинформации со стороны президента, пишет El Mostrador.

Член счетной палаты Бразилии Александр Маркес сознался в том, что участвовал в создании ложного документа, с использованием которого Болсонару в июне заявил, что губернаторы и другие представители местной власти преувеличивали число умерших из-за коронавирусной инфекции в два раза, чтобы получить из бюджета больше денег.

Точной информации, кто именно сфабриковал документ, на который ссылался глава государства и в какой степени он сам в этом участвовал, на момент публикации не появилось.

22 июля сообщалось, что онлайн-сервис YouTube удалил 15 видеороликов с канала президента Бразилии из-за содержавшейся в них ложной информации о коронавирусе. Представители сервиса заявили, что решение об удалении видео — не идеологическое или политическое, так как было основано на правилах в отношении контента. После этого Высший избирательный суд Бразилии потребовал расследовать распространение фейков о выборах со стороны Болсонару.

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