Президента Бразилии обвинили в геноциде

Организация APIB, которая защищает права коренного населения Бразилии, обратилась в Международный уголовный суд в Гааге с просьбой привлечь к ответственности президента страны Жаира Болсонару за геноцид. Об этом сообщает Al Jazeera.

Правозащитники обвинили политика в истреблении коренных народов Бразилии и разрушении их родины. По их словам, с момента вступления в должность в 2019 году Болсонару проводил «явную, систематическую и преднамеренную политику» против национальных меньшинств.

Координатор APIB по правовым вопросам Элой Терена подчеркнула, что бразильская система правосудия неспособна самостоятельно расследовать указанные инциденты, поэтому граждане обратились за помощью к международному сообществу. «Мы считаем, что в Бразилии совершаются действия, которые представляют собой преступления против человечности, геноцид и экоцид», — заявила она. Активисты организации также обвинили Болсонару в усугублении негативных последствий пандемии коронавируса для страны.

22 июля сообщалось, что онлайн-сервис YouTube удалил 15 видеороликов с канала президента Бразилии из-за содержащейся в них дезинформации о коронавирусе. Представители сервиса заявили, что решение об удалении видео основано не на идеологических или политических принципах, а на правилах в отношении контента. После этого инцидента Высший избирательный суд Бразилии потребовал расследовать распространение фейков со стороны Болсонару относительно уязвимости существующей системы голосования в республике.