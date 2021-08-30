В Бразилии грабители банка привязали заложников к машинам для побега от полиции

В Бразилии члены криминальной группировки взяли в заложники несколько человек в ходе ограбления банка в городе Арасатуба. Об этом сообщает «Би-би-си». Видео с места событий опубликовал в Twitter местный журналист Юрий Макри (Yuri Macri).

На записи видно, что грабители привязали заложников к машинам, на которых они скрывались от полиции. Преступники использовали граждан в качестве живого щита от обстрелов правоохранителей в процессе побега. Заложники были закреплены на крыше и на капоте автомобилей. На видеоролике также слышны выстрелы.

Мэр города Диладор Боргес (Dilador Borges) заявил, что полицейские пытались остановить злоумышленников, но были ограничены в действиях. «Полиция не могла атаковать преступников и противостоять им, потому что на кону стояло слишком много жизней», — подчеркнул он. Политик призвал всех жителей Арасатубы оставаться дома, так как члены группировок могли установить взрывные устройства на улицах.

По данным «Би-би-си», за последние годы в Бразилии участились случаи использования заложников в качестве живых щитов в столкновениях членов криминальных организаций с силовиками. Часто подобные ситуации приводят к жертвам среди мирного населения.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару призвал каждого гражданина страны купить себе винтовку. Он заявил, что противники свободной продажи оружия в Бразилии должны перестать предъявлять претензии к покупателям оружейных магазинов. Ранее Болсонару предпринимал попытки изменить бразильское законодательство, чтобы большее число жителей смогли приобрести оружие.