В Бразилии сестер-близняшек убили в прямом эфире Instagram

В Бразилии в прямом эфире Instagram были жестоко убиты две сестры-близняшки Амалия и Аманда Алвес. Сообщение о преступлении опубликовала газета Jornal de Brasília.

Девушки были похищены преступной группировкой в провинции Пакажус штата Сеара. Их тела нашли местные жители на обочине дороги за жилым комплексом в прошлую среду, 14 июля, утром, через несколько часов после убийства.

По подозрению в преступлении был задержан 17-летний Матеуса Абреу. По данным правоохранительных органов, юноша расстреливал жертв, пока другие соучастники преступления транслировали происходящее в Instagram.

Хотя власти и не подтвердили мотивы казни, газета Jornal de Brasília сообщила, что сестры-близняшки были убиты, потому что «слишком много знали» об инцидентах, связанных с местными торговцами наркотиками.

У убитых девушек остались двое несовершеннолетних детей.

19 июля сообщалось, что полиция нашла расчлененное тело 13-летнего ребенка на юго-востоке Франции. По данным правоохранительных органов, его убил и обезглавил 32-летний сосед с психическим расстройством. При этом, как отмечает издание, судя по найденным у него в квартире вещам, он был сатанистом. Сотрудник полиции застрелил злоумышленника во время попытки скрыться.