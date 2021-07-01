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В Швеции впервые за 14 лет убили полицейского

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Фото: Bjorn Larsson Rosvall / Reuters

В Швеции впервые за 14 лет убили полицейского: он погиб в результате стрельбы в городе Гетеборг. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

30-летний полицейский приступил к работе совсем недавно. Инцидент произошел вечером 30 июня: мужчина разговаривал с двумя неизвестными во время дежурства. По словам очевидцев, неожиданно мимо пронеслась машина, из которой и выстрелили в полицейского. Он скончался в ту же ночь от ранений.

Полиция считает, что преступники намеренно выследили стража порядка и выстрелили в него. Произошедшее сравнивают с показательной казнью.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов опрашивают очевидцев. Пока никто не арестован и не задержан. Aftonbladet напоминает, что в последний раз подобное происходило в 2007 году.

23 апреля на сотрудницу французской полиции в коммуне Рамбуйе под Парижем напал неизвестный с ножом, женщина скончалась от полученных ранений. По данным Le Figaro, во время нападения преступник кричал «Аллаху акбар!».

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