Бывшего пресс-секретаря Трампа задержали

Бразильская федеральная полиция задержала Джейсона Миллера — бывшего пресс-секретаря экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Metrópoles.

Миллер заявил, что правоохранительные органы допрашивали его в аэропорту столицы в течение трех часов. По данным издания, Миллер был задержан в рамках расследования так называемых «антидемократических действий» после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

«Нас не обвинили в каких-либо правонарушениях, а сказали только, что они "хотели поговорить". Мы сообщили им, что нам нечего сказать, и в конце концов были отпущены, чтобы вернуться в Соединенные Штаты. Мы продолжаем преследовать нашу цель — распространять свободу слова во всем мире!» — заявил Миллер.

Уточняется, то приказ о допросе бывшего пресс-секретаря поступил от судьи Верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, который в августе начал расследование, фигурантом которого выступал Болсонару. Судья утверждал, что федеральные выборы в Бразилии в 2022 году будут изобиловать фальсификациями.